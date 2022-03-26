Медведев исключил возможность повторения в России дефолта 1998 года

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Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал возможность повторения в России дефолта 1998 года. Он считает, что тогда страна была менее защищена.

"В одну воду невозможно вступить дважды. Я не имел отношения к власти в 1998 году и воспринимал это с позиции человека из гражданского мира, если хотите, из бизнеса. Но и наше общество, наше государство было в гораздо меньшей степени защищено", – сказал Медведев.

Он отметил, что ситуации отличаются. Тогда страна столкнулась с международным финансовым кризисом, связанным с возникновением финансового пузыря в США. По словам Медведева, властям удалось спасти и мировую, и российскую экономику.

"А сейчас все, что происходит, – это просто экономическая война, как сказал один министр из Франции, которую они объявили России. Они объявили России экономическую войну. И пытаются вести эту войну без правил", – отметил Медведев в беседе с РИА Новости.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Россия является самодостаточной страной, поэтому предпосылок для возникновения дефолта нет.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

