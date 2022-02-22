Экономист объяснил, почему России не грозит экономический кризис

Фото: depositphotos/valphoto
Профессор РАНХиГС при президенте РФ, кандидат экономических наук Юрий Юденков посоветовал россиянам откладывать сбережения в той валюте, в которой они зарабатывают, – в рублях. По его словам, ситуация на валютном рынке находится под контролем, а ЦБ не допустит паники и обрушения курса.
По данным валютных торгов на Московской бирже, курс евро 22 февраля поднялся выше 91 рубля впервые с апреля 2021 года. Европейская валюта достигала 91,4475 рубля, при этом курс доллара доходил до 80,97 рубля. Сообщается, что фондовый рынок и рубль упали на фоне обострения ситуации в Донбассе.
"Есть политические риски. Западная коалиция во главе с Америкой делает все, чтобы уронить российскую валюту. Однако Центральный банк удержит ситуацию на рынке, не допустит паники и обрушения курса рубля", – сказал Юрий Юденков.
Он добавил, что устойчивость рубля во многом зависит от цен на углеводороды, которые сейчас растут. Также эксперт призвал не опасаться нагрузки на российскую экономику из-за беженцев Донбасса. По его словам, масштабы этих финансовых расходов сопоставимы с затратами, заложенными МЧС на ликвидацию различных чрезвычайных ситуаций.
Юденков добавил, что уже к лету напряженность вокруг Донбасса может стихнуть на фоне потенциального обострения ситуации между Китаем и Тайванем.
"Если Китай нападает на Тайвань, то давление на Россию ослабнет, потому что активизируется противостояние США-Китай и будет давление на юань", – сказал Юденков.
Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком России на 22 февраля, вырос на 1,189 рубля и составил 87,3379 рубля. Доллар подорожал на 1,0052 рубля – до 76,7671 рубля.
Ранее в Банке России заявили, что контролируют ситуацию на рынке и готовы принять необходимые меры для поддержания финансовой стабильности. В частности, до 1 октября 2022 года компании могут отражать акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года.
Рубль ослаб по отношению к доллару и евро
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: