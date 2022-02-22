Экономист объяснил, почему России не грозит экономический кризис

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Профессор РАНХиГС при президенте РФ, кандидат экономических наук Юрий Юденков посоветовал россиянам откладывать сбережения в той валюте, в которой они зарабатывают, – в рублях. По его словам, ситуация на валютном рынке находится под контролем, а ЦБ не допустит паники и обрушения курса.

По данным валютных торгов на Московской бирже, курс евро 22 февраля поднялся выше 91 рубля впервые с апреля 2021 года. Европейская валюта достигала 91,4475 рубля, при этом курс доллара доходил до 80,97 рубля. Сообщается, что фондовый рынок и рубль упали на фоне обострения ситуации в Донбассе.





Юрий Юденков профессор РАНХиГС при президенте РФ, кандидат экономических наук Я не думаю, что Россию ожидает экономический кризис. У нас рекордные золотовалютные резервы, в прошлом году достигли рекордного ВВП – 130 трлн рублей. С экономической точки зрения никаких угроз рублю нет. Думаю, что курс рубля к доллару не превысит 100 рублей на фоне возникшего кризиса.

"Есть политические риски. Западная коалиция во главе с Америкой делает все, чтобы уронить российскую валюту. Однако Центральный банк удержит ситуацию на рынке, не допустит паники и обрушения курса рубля", – сказал Юрий Юденков.

Он добавил, что устойчивость рубля во многом зависит от цен на углеводороды, которые сейчас растут. Также эксперт призвал не опасаться нагрузки на российскую экономику из-за беженцев Донбасса. По его словам, масштабы этих финансовых расходов сопоставимы с затратами, заложенными МЧС на ликвидацию различных чрезвычайных ситуаций.

Юденков добавил, что уже к лету напряженность вокруг Донбасса может стихнуть на фоне потенциального обострения ситуации между Китаем и Тайванем.

"Если Китай нападает на Тайвань, то давление на Россию ослабнет, потому что активизируется противостояние США-Китай и будет давление на юань", – сказал Юденков.

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком России на 22 февраля, вырос на 1,189 рубля и составил 87,3379 рубля. Доллар подорожал на 1,0052 рубля – до 76,7671 рубля.

Ранее в Банке России заявили, что контролируют ситуацию на рынке и готовы принять необходимые меры для поддержания финансовой стабильности. В частности, до 1 октября 2022 года компании могут отражать акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года.