Экономист спрогнозировал курс рубля на начало марта

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Россиянам сообщили, каким окажется курс рубля в начале следующего месяца. Об этом рассказал старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич в интервью агентству "Прайм".
Как указал специалист, в начале марта российская валюта будет торговаться в районе 75–76 рублей за один доллар. Он отметил, что волатильность рублевого валютного рынка достигла максимума с апреля 2020 года.
"Как и ожидалось, затишье на валютном рынке перед началом Олимпиады оказалось недолгим: слишком велик объем проделанной "подготовительной" работы и противоречий между США и НАТО с одной стороны и России – с другой, чтобы ситуация вокруг Украины могла быстро и безболезненно разрешиться. По этой причине "качели" на рынке, когда рубль в течение одной торговой сессии может на 1,5% подорожать или подешеветь", – рассказал аналитик.
Петроневич добавил, что рекордные объемы экспортной выручки играют в пользу российской валюты.
Ранее фондовый рынок и рубль упали на фоне обострения ситуации в Донбассе. Индекс Московской биржи сперва упал на 8,63% и составил 3 100,54 пункта, РТС опустился на 10,86%, до 1 260,25.
Позднее индексы немного увеличились: Мосбиржа – до 3 158,85, РТС – до 1 238,54.
Курс доллара превысил 78 рублей впервые с 14 февраля
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