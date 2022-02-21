Фондовый рынок и рубль упали на фоне обострения в Донбассе

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Фондовый рынок и рубль упали на фоне обострения ситуации в Донбассе. Индекс Московской биржи сперва упал на 8,63% и составил 3 100,54 пункта, РТС опустился на 10,86%, до 1 260,25. Позднее индексы немного увеличились: Мосбиржа – до 3 158,85, РТС – до 1 238,54.

Отмечается, что доллар растет до 78,7 рубля после 76,1 рубля, евро при этом – до 88,3 рубля после 86,6 рубля.

Российский индекс волатильности (RVI) VIX ("индекс страха") рынка акций РФ вырос 21 февраля на 28,35%, до 86,16 пункта, это произошло впервые с марта 2020.

Обострения в Добнассе произошли 17 февраля, когда ополченцы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики открыли ответный огонь по позициям украинских военных после обстрела с их стороны.

