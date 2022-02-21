Курс евро поднялся выше 90 рублей

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Курс евро во время выступления председателя "Единой России" Дмитрия Медведева на заседании Совбеза поднялся выше 90 рублей впервые с 26 января, следует из данных Мосбиржи.

По расчетам на завтра на 17:52 по московскому времени курс евро вырос на 2,23 рубля, до 89,8 рубля. При этом он уже поднимался до 90,29 рубля.

Кроме того, курс доллара вырос на 2 рубля, до 79,3 рубля. При этом он поднимался ранее до 79,69 рубля.

В целом валютный рынок в понедельник, 21 февраля, показывает высокую волатильность. Рубль открыл ранние утренние торги снижением на геополитических рисках, позже вышел в плюс к доллару и евро, однако днем вновь развернулся вниз.

