Курс евро поднялся выше 90 рублей

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Курс евро во время выступления председателя "Единой России" Дмитрия Медведева на заседании Совбеза поднялся выше 90 рублей впервые с 26 января, следует из данных Мосбиржи.
По расчетам на завтра на 17:52 по московскому времени курс евро вырос на 2,23 рубля, до 89,8 рубля. При этом он уже поднимался до 90,29 рубля.
Кроме того, курс доллара вырос на 2 рубля, до 79,3 рубля. При этом он поднимался ранее до 79,69 рубля.
В целом валютный рынок в понедельник, 21 февраля, показывает высокую волатильность. Рубль открыл ранние утренние торги снижением на геополитических рисках, позже вышел в плюс к доллару и евро, однако днем вновь развернулся вниз.
Рубль ослаб по отношению к доллару и евро
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