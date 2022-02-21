Курс доллара поднялся выше 79 рублей впервые с 27 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже поднялся выше 79 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К 16:49 по московскому времени курс американской валюты увеличился на 2,24% и составил 79,03 рубля впервые с 27 января.

Спустя три минуты рост курса доллара замедлился до 2,23%.

В целом валютный рынок в понедельник, 21 февраля, показывает высокую волатильность. Рубль открыл ранние утренние торги снижением на геополитических рисках, позже вышел в плюс к доллару и евро, однако днем вновь развернулся вниз.

