Индексы Мосбиржи и РТС снизились более чем на 8–10%

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Индексы Мосбиржи и РТС снизились более чем на 8 и 10% соответственно и достигли минимумов 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14:43 по московскому времени индекс Мосбиржи находился на уровне 3 103,34 пункта, снижаясь на 8,55%. Долларовый индекс РТС снижался на 10,04%, до 1 251,61 пункта.
При этом к 14:53 по московскому времени индекс Мосбиржи замедлил снижение на 7,47% и остановился на отметке 3 139,97 пункта. Индекс РТС снижался на 8,88%, до 1 267,75 пункта.
Ранее сообщалось, что доллар вырос выше 78 рублей впервые с 14 февраля. Курс доллара увеличился на 87 копеек – до 78,17 рубля. Стоимость евро при этом увеличилась на 1,13 рубля, составив 88,68 рубля.
Доллар вырос выше 78 рублей впервые с 14 февраля
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