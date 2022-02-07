Экономист спрогнозировал курс доллара летом 2022 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В случае благоприятного развития геополитической ситуации к лету текущего года рубль может окрепнуть, тогда курс доллара составит 71–72 рубля. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказал старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.
"С большой вероятностью геополитическая неопределенность и качели на рынке сохранятся в ближайшие месяцы, заметного укрепления рубля можно ждать ближе к лету. Весной ожидаем лишь небольшую коррекцию до уровня 75–76 рублей к доллару", – сказал он.
По словам эксперта, укрепление рубля до старых значений к лету возможно при сохранении рекордных поступлений экспортной выручки и при отсутствии компенсирующих интервенций Банка России. Тем не менее, считает Петроневич, приведенный им сценарий маловероятен на фоне проводимой Западом политики – переброски сил НАТО в Восточную Европу и подготовки новых санкций против РФ.
Ранее журнал The Economist признал рубль одной из самых недооцененных валют мира в соответствии с "индексом бигмака". Сегодня в США бигмак можно купить за 5,81 доллара (примерно 444 рубля), а в России – за 135 рублей, или 1,77 доллара. Таким образом, был сделан вывод о том, что справедливый курс российской валюты должен составлять 23,24 рубля за доллар – недооценка рубля составляет 70%.
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