Стоимость российской нефти Urals впервые за 7 лет превысила 93 доллара за баррель

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Цена российской экспортной нефти Urals в Европе впервые с октября 2014 года превысила 93 долларов за баррель. Об этом со ссылкой на международное ценовое агентство Argus сообщает ТАСС.

3 февраля стоимость Urals в Средиземноморье составила 93,19 доллара за баррель, на северо-западе Европы – 90,46 доллара за баррель.

Семилетние максимумы Urals преодолела в январе, когда ее стоимость поднялась выше 86 долларов за баррель. 19 января цена в Средиземноморье составляла 91 доллар за баррель, а на северо-западе Европы – 89,6 доллара за баррель.

Ранее вице-президент "Лукойла" Леонид Федун выразил мнение, что в 2022 году рынок нефти будет защищен от высокой волатильности благодаря сделке стран ОПЕК+.

При этом, по его словам, возможны кратковременные скачки. Эксперт также подчеркнул, что мир стоит перед угрозой нехватки запасов нефти.