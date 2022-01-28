Цена нефти марки Brent превысила 90 долларов за баррель

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Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent выросла до 89,6 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки ICE.

По состоянию на 17:14 по московскому времени рост составил 1,62%. При этом в 17:04 цена на нефть достигала 90,01 доллара за баррель впервые с октября 2014 года.

Ранее цена российской нефти Urals впервые за семь лет превысила 90 долларов за баррель в Европе. В регионе Средиземноморья российский сорт нефти три дня подряд стоил дороже эталонного Brent.

При этом сооснователь компании Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co Джереми Грэнтэм заявил, что миру грозит грандиозный обвал экономики. По его словам, нужно готовиться к скачку инфляции и резкому дефициту рабочей силы.

