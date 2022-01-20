Цена российской нефти Urals впервые за 7 лет превысила 90 долларов за баррель в Европе

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Цена российской нефти Urals впервые за семь лет превысила 90 долларов за баррель в Европе. Об этом со ссылкой на международное ценовое агентство Argus сообщает ТАСС.
Отмечается, что в регионе Средиземноморья российский сорт нефти уже третий день подряд стоит дороже эталонного Brent.
Семилетние максимумы Urals преодолела в конце прошлой недели, ее стоимость поднялась выше 86 долларов за баррель. В среду, 19 января, ее цена в этом регионе составила уже 91 доллар за баррель, а на северо-западе Европы – 89,6 доллара за баррель.
Ранее сообщалось, что цена нефти марки Brent впервые с октября 2014 года превысила отметку 89 долларов за баррель на лондонской бирже ICE. К утру 19 января стоимость мартовских фьючерсов продемонстрировала рост на 1,73% и достигла 89,02 доллара за баррель.
Цена нефти марки Brent превысила 88 долларов за баррель
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