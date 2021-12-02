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ОПЕК+ сохранила планы по восстановлению добычи нефти в январе 2022 года на 400 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, Россия и Саудовская Аравия увеличат добычу сырья на 109 тысяч баррелей в сутки, до 10,122 миллиона.

Следующее заседание стран – экспортеров нефти запланировано на 4 января. При этом оно может состояться раньше для внесения корректировок.

Ранее сообщалось, что на фоне решения ОПЕК+ стоимость фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 5,22%, до 66,1 доллара за баррель, а WTI – на 4,34%, до 62,78 доллара за баррель.

