Цена нефти марки Brent опустилась ниже 67 долларов за баррель

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 5,22%, до 66,1 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Падение стоимости впервые с 23 августа произошло на фоне решения ОПЕК+ сохранить объем прироста добычи сырья в январе 2022 года на 400 тысяч баррелей в сутки.

В начале торгов стоимость нефти марки Brent составляла 67,65 доллара за баррель (-1,77%). Стоимость фьючерса на WTI снизилась на 4,34%, до 62,78 доллара за баррель.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что запасов газа в России хватит еще по меньшей мере на 50 лет, нефти – на 30 лет. Он отметил, что страна уверена в экспортной востребованности, несмотря на процесс энергоперехода.

