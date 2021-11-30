Аналитик спрогнозировал курс рубля до конца года

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Россиянам рассказали, как изменится курс рубля до конца текущего года. Свой прогноз озвучил аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов.

По словам специалиста, в последнее время рубль серьезно ослаб к доллару. Этому способствовали геополитические риски из-за сообщений о переброске российских войск на границу с Украиной, утверждение Джерома Пауэлла на второй срок в качестве главы ФРС США, а также появление нового штамма коронавируса "Омикрон".

Маслов также обратил внимание на давление на нефтяные котировки. При этом в данный момент показатели уже немного восстановились, заявил специалист.

Аналитик выразил мнение, что российская валюта не продолжит падение в течение декабря.

"Скорее всего, она останется в пределах нашего базового диапазона в 71,5–74 рубля за доллар", – спрогнозировал Маслов в интервью агентству "Прайм".

Он добавил, что российская валюта вряд ли укрепится до показателей лета 2020 года.

Ранее главный экономист датского Saxo Bank Стин Якобсен заявил, что на фоне энергокризиса и растущего спроса цена нефти может оказаться выше 100 долларов за баррель. По его словам, энергетический кризис достигнет пика зимой, а полностью с ним справиться получится только в 2022 году.