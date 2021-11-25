Экономист предсказал рост стоимости нефти до 100 долларов за баррель

Фото: depositphotos/carloscastilla
На фоне энергокризиса и растущего спроса цена нефти может оказаться выше 100 долларов за баррель. Такой прогноз сделал главный экономист датского Saxo Bank Стин Якобсен, передает "Лента.ру".
По его словам, энергетический кризис достигнет пика зимой, а полностью с ним справиться получится только в 2022 году. Цены на газ и нефть в случае холодной зимы вырастут из-за того, что спрос на ресурсы остается высоким, а их запасы – низкими.
Якобсен считает, что из-за этого можно ожидать и дальнейшего роста цен на газ.
Ранее президент США Джо Байден объявил о высвобождении крупного объема нефти из стратегических резервов. Байден уточнил, что данное решение также позволит сбалансировать спрос и предложение на топливном рынке.
В ближайшие несколько месяцев США высвободят 32 миллиона баррелей нефти. Затем этот же объем вернется в стратегический резерв вследствие снижения цен.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: