Экономист предсказал рост стоимости нефти до 100 долларов за баррель

Фото: depositphotos/carloscastilla

На фоне энергокризиса и растущего спроса цена нефти может оказаться выше 100 долларов за баррель. Такой прогноз сделал главный экономист датского Saxo Bank Стин Якобсен, передает "Лента.ру".

По его словам, энергетический кризис достигнет пика зимой, а полностью с ним справиться получится только в 2022 году. Цены на газ и нефть в случае холодной зимы вырастут из-за того, что спрос на ресурсы остается высоким, а их запасы – низкими.

Якобсен считает, что из-за этого можно ожидать и дальнейшего роста цен на газ.

Ранее президент США Джо Байден объявил о высвобождении крупного объема нефти из стратегических резервов. Байден уточнил, что данное решение также позволит сбалансировать спрос и предложение на топливном рынке.

В ближайшие несколько месяцев США высвободят 32 миллиона баррелей нефти. Затем этот же объем вернется в стратегический резерв вследствие снижения цен.

