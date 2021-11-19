Цена нефти Brent впервые с 4 октября упала ниже 79 долларов за баррель

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Стоимость нефти марки Brent на мировом рынке упала ниже 79 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 14:15 по московскому времени цена январских фьючерсов на нефть Brent опустилась до 78,84 доллара за баррель, снизившись на 2,95%. В последний раз такой показатель наблюдался 4 октября.

Стоимость нефти марки WTI также упала до 76,22 доллара за баррель (-2,79%).

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США настаивают на увеличении поставок нефти со стороны ОПЕК.

По ее словам, власти США консультировались с Федеральной торговой комиссией по поводу борьбы с незаконным ценообразованием. Кроме того, производятся контакты со странами ОПЕК+.