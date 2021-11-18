Курс рубля снизился по отношению к доллару и евро в начале утренних торгов

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Рубль заметно слабеет и к доллару, и к евро на фоне негативной динамики цен на нефть большинства азиатских фондовых площадок, следует из данных Московской биржи на начало торгов.

Расчетами на завтра по состоянию на 07:07 по московскому времени курс доллара растет на 15 копеек, поднимаясь до 72,65 рубля.

Евро увеличивается на 43 копейки, благодаря чему его стоимость достигает 82,30 рубля.

Между тем январский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,44%. Сейчас его стоимость опускается до 79,93 доллара за баррель.

12 ноября курс евро достиг показателя 83,025 рубля. К закрытию предыдущей сессии торгов он вырос на 1,29%. На тот момент последний раз такого показателя валюта достигала 5 ноября.

Не остался в стороне и курс доллара: американская валюта выросла на 1,33 рубля, достигнув отметки 72,96 рубля.

Ранее аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов ранее рассказал, что иностранная валюта традиционно подорожает к Новому году. По его словам, это не связано с народными приметами и суевериями об ослаблении рубля, а имеет обоснованную экономическую подоплеку.

