Курс евро превысил 83 рубля впервые с 5 ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро достиг показателя 83,025 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

В ходе торгов он вырос на 1,29% к закрытию предыдущей сессии. Последний раз курс европейской валюты достигал такого значения 5 ноября текущего года.

При этом к 14:40 евро подешевел до 82,9075 рубля.

Ранее эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин допустил, что к Новому году курс доллара может опуститься ниже 70 рублей. По его словам, худшими месяцами для рубля обычно являются ноябрь и декабрь из-за повышенного спроса на импортные товары в преддверии праздников, однако пандемия изменила многие экономические закономерности.

Кроме того, он напомнил, что 17 декабря Центробанком РФ планируется повышение ключевой ставки, что приведет к непродолжительному падению курса иностранной валюты.

Бабин полагает, что к концу текущего года доллар будет торговаться в диапазоне 69–71 рубля, а евро – 79,8–82,2 рубля.

