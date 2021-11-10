Аналитики считают, что доллар может упасть к концу года

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В конце этого года ситуация на валютном рынке может выглядеть иначе, чем раньше, заявил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Об этом сообщает газета "Известия".

По его словам, худшими месяцами для рубля являются ноябрь и декабрь. Все из-за высокого спроса на импортные товары перед Новым годом, пика бюджетных расходов, окончания финансового года. Однако, отметил Бабин, пандемия разорвала связи между многими экономическими закономерностями.

Большинство экспертов заявили, что курс доллара зависит от цен на нефть. По словам начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, если баррель в декабре подорожает до 90 долларов, то курс снизится до 65 рублей за доллар. Однако если нефть подешевеет до 70 долларов, то курс поднимется ближе к 77 рублям за доллар.

"Существует высокая вероятность, что после очередного повышения ставки ЦБ 17 декабря, курс снова опустится ниже 70, но вряд ли долго продержится на таком уровне", – подчеркнул главный аналитик ИК "Иволга Капитал" Марк Савиченко.

Ващенко напомнил, что ключевая ставка ЦБ продолжает догонять инфляцию снизу. По его словам, пока на рынке наблюдается сдержанный интерес к российским облигациям, но вскоре ситуация может измениться.

Однако старший аналитик "Сбер Управление активами" Владислав Данилов уверен, что иностранцев уже сейчас привлекают ОФЗ. Рост интереса иностранных инвесторов к госдолгу РФ приводит к приливу валюты на российский рынок. Отсюда возникает спрос на рубль, в результате чего он укрепляется.

"Рост ставки действительно делает более привлекательной стратегию кэрри-трейд, так что можно ожидать увеличения доли иностранных инвесторов", – подчеркнул Савиченко.

Бабин уверен, что доллар будет торговаться в диапазоне 69–71 рубля, а евро – 79,8–82,2 рубля. Савиченко же предположил, что доллар будет стоить 70–74 рубля, а евро – 80–83 рубля. По мнению Ващенко, доллар окажется в районе 70–75 рублей к концу года.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США настаивают на увеличении поставок нефти со стороны ОПЕК. По словам Жан-Пьер, Белый дом консультировался с Федеральной торговой комиссией по поводу борьбы с незаконным ценообразованием.

