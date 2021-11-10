Аналитики считают, что доллар может упасть к концу года

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В конце этого года ситуация на валютном рынке может выглядеть иначе, чем раньше, заявил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Об этом сообщает газета "Известия".
По его словам, худшими месяцами для рубля являются ноябрь и декабрь. Все из-за высокого спроса на импортные товары перед Новым годом, пика бюджетных расходов, окончания финансового года. Однако, отметил Бабин, пандемия разорвала связи между многими экономическими закономерностями.
Большинство экспертов заявили, что курс доллара зависит от цен на нефть. По словам начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, если баррель в декабре подорожает до 90 долларов, то курс снизится до 65 рублей за доллар. Однако если нефть подешевеет до 70 долларов, то курс поднимется ближе к 77 рублям за доллар.
"Существует высокая вероятность, что после очередного повышения ставки ЦБ 17 декабря, курс снова опустится ниже 70, но вряд ли долго продержится на таком уровне", – подчеркнул главный аналитик ИК "Иволга Капитал" Марк Савиченко.
Ващенко напомнил, что ключевая ставка ЦБ продолжает догонять инфляцию снизу. По его словам, пока на рынке наблюдается сдержанный интерес к российским облигациям, но вскоре ситуация может измениться.
Однако старший аналитик "Сбер Управление активами" Владислав Данилов уверен, что иностранцев уже сейчас привлекают ОФЗ. Рост интереса иностранных инвесторов к госдолгу РФ приводит к приливу валюты на российский рынок. Отсюда возникает спрос на рубль, в результате чего он укрепляется.
"Рост ставки действительно делает более привлекательной стратегию кэрри-трейд, так что можно ожидать увеличения доли иностранных инвесторов", – подчеркнул Савиченко.
Бабин уверен, что доллар будет торговаться в диапазоне 69–71 рубля, а евро – 79,8–82,2 рубля. Савиченко же предположил, что доллар будет стоить 70–74 рубля, а евро – 80–83 рубля. По мнению Ващенко, доллар окажется в районе 70–75 рублей к концу года.
Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США настаивают на увеличении поставок нефти со стороны ОПЕК. По словам Жан-Пьер, Белый дом консультировался с Федеральной торговой комиссией по поводу борьбы с незаконным ценообразованием.
Россиянам рассказали, что может повлиять на курс рубля
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: