Эксперт рассказала, могут ли банки "отомстить" за досрочное погашение ипотеки

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Некоторые банки не разрешают частичное погашение ипотеки, однако они не имеют права начислять штрафы или брать комиссии за раннее внесение всей суммы. Об этом агентству "Прайм" сообщил эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
Он предупредил, что любые комиссии, штрафы и начисления за это действие служат поводом для обращения в суд, поскольку это нарушение статьи 809 Гражданского кодекса РФ.
Эксперт напомнил, что запрещать гасить долг досрочно банки не имеют права с 2011 года. Если такая возможность заранее согласована с кредитором, Переславский рекомендует сокращать срок платежей, а не минимальные внесения. В этом случае заметно уменьшатся проценты переплаты.
Если же хочется снизить ежемесячную оплату, специалист рекомендует направлять досрочный платеж на сокращение платежа. Как заметил Переславский, в этом случае долговая нагрузка на карман клиента сократится, но выгода от такого погашения будет значительно меньше.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что для большинства россиян ипотека является единственным способом приобрести жилье. Глава Сбербанка подчеркнул, что со своей стороны компания стремится держать ставки на приемлемом уровне. Так, по данным сайта банка, взять кредит на покупку квартиры в новостройке можно от 8,4% годовых, а на вторичном рынке – от 8,1% годовых.
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