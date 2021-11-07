Единственным способом купить жилье для большинства россиян является ипотека – Греф

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Для большинства россиян ипотека является единственным способом приобрести жилье. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Сбербанка Герман Греф.

"Ипотека сегодня является единственным способом покупки жилья для большинства россиян. Несмотря на рост цен на первичное и вторичное жилье в 2020 году, который частично связан с рекордно низким уровнем процентных ставок по ипотечным кредитам, доступность жилья для граждан сохраняется, в том числе благодаря широкому спектру программ с господдержкой для объектов первичного рынка", – отметил он.

Глава Сбербанка подчеркнул, что со своей стороны компания стремится держать ставки на приемлемом уровне. Так, по данным сайта банка, взять кредит на покупку квартиры в новостройке можно от 8,4% годовых, а на вторичном рынке – от 8,1% годовых.

Ипотека по льготной программе на новостройки составляет от 6,05% годовых. По семейной ипотеке – от 5,3%, а по дальневосточной и вовсе от 0,1%.

Греф отметил, что спрос на ипотеку стабильно растет. В 2021 году Сбербанк уже выдал ипотечных кредитов более чем на 2 триллиона рублей. Однако ипотека на новостройки на протяжение нескольких месяцев составляет не более 25% от общего количества выданных банком кредитов.

"Рост цен на вторичном рынке не был столь динамичным, как на первичном, ни в 2020 году, ни за девять месяцев 2021 года, что позволяет потенциальным заемщикам более точно спрогнозировать свои расходы на приобретение квартиры", – заключил глава Сбербанка.

Ранее сообщалось, что гражданам, вознамерившимся построить свой дом, будут выдавать льготную ипотеку под 7% годовых. Сумма кредита ограничена тремя миллионами рублей, а первоначальный взнос должен быть не менее 15% от стоимости будущего жилья.

