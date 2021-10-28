Эксперт рассказал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в Москве

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Среднестатистический житель Москвы с зарплатой выше 100 тысяч рублей сможет отложить порядка 230 тысяч рублей в год на первоначальный взнос на ипотеку, если откажется от нескольких привычных статей расходов. Об этом рассказал независимый экономист Андрей Бархота.

Он отметил, что структура расходов каждой семь делится на две части – обязательные траты и необязательные. К первым относятся платежи за текущее жилье, расходы на детей, питание и здоровье.

"Можно оградить семейный бюджет от импульсивных трат и сэкономить порядка 50–100 тысяч рублей в год при условии, что текущие закупки совершаются по заранее намеченному плану", – приводит слова эксперта РИА Недвижимость.

Значимый вклад в накопления на ипотеку способен внести, например, отказ от использования личного транспорта и такси. По подсчетам Бархоты, это позволит сократить статью затрат на транспорт на 30–70% от прежнего объема, или на 60–180 тысяч рублей в год.

Также можно пересмотреть расходы на досуг, отметил эксперт. Речь идет о походах в рестораны, кино и тратах на другие развлечения. По данным Бархоты, на эти цели средняя московская семья тратит 2,5 тысячи рублей в неделю. Умеренная экономия на данной статье позволит отложить за год от 80 до 160 тысяч рублей.

"Если усреднить показатель между нижней и верхней планкой экономии, то мы получим 230 тысяч рублей. Первоначальный взнос на квартиру в Москве сегодня, в зависимости от объекта и условий банка, колеблется от 750 тысяч до 3 миллионов рублей. Так что урезав свои расходы, жители столицы могут накопить примерно четверть минимального первоначального взноса на ипотеку", – заключил экономист.

Ранее сообщалось, что в Москве на треть выросли продажи квартир в новостройках. За первые девять месяцев текущего года продажи жилья по договорам участия в долевом строительстве увеличились на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.