В Москве на треть выросли продажи квартир в новостройках

10:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
За первые девять месяцев текущего года продажи жилья по договорам участия в долевом строительстве (ДДУ) увеличились на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра.
"На первичном рынке жилой недвижимости всего за девять месяцев зарегистрировано 68 637 договоров, что в 1,3 раза (28%) превышает показатель января – сентября прошлого года и на 9% больше, чем за аналогичный период 2019 года", – говорится в сообщении.
При этом в сентябре было зарегистрировано всего 9,9 тысячи ДДУ в жилом фонде, что на 16% меньше показателя прошлого года.
Всего же с начала года по ДДУ было заключено 100,5 тысячи сделок на рынке жилой и нежилой недвижимости: это на 42% больше, чем в 2020 году. В Москве порог в 100 тысяч регистраций ДДУ за девять месяцев был превышен впервые.
Ранее стало известно, что с января по сентябрь в столице зарегистрировали 92,4 тысячи ипотечных договоров: данный показатель на 36,5% превышает результаты аналогичного периода прошлого года.
Москва продолжает лидировать на рынке ипотечного кредитования в России. Так, по состоянию на 14 октября 2021 года на долю Москвы приходилось 26,6% от общей суммы выданных ипотечных кредитов.
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