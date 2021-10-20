В Минстрое считают, что ставки по ипотеке в 2021 году могут превысить 8%

12:35
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Ставки по ипотеке в 2021 году могут превысить 8%, заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.
Он подчеркнул, что выход ставки по ипотеке за показатели нацпроекта "Жилье и городская среда" обусловлен тем, что предыдущий прогноз не предусматривал той ключевой ставки, которая есть сейчас или будет в ближайшее время.
Стасишин добавил, что от уровня ипотечных ставок зависит объем продаж новостроек и состояние рынка жилищного строительства.
"Минстрой не знает, как увеличить доходы населения, и, наверное, не должен знать. Но без достижения этого будет сложно улучшить качество жизни населения. По-настоящему хорошее дешевым быть не может, а плохое мы строить не позволим", – цитирует замминистра РИА Новости.
Ранее эксперты рассказали, как изменятся цены на квартиры в ноябре. Специалисты спрогнозировали стоимость квартир в новостройках, вторичного жилья и загородной недвижимости.
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