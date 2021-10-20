В Минстрое считают, что ставки по ипотеке в 2021 году могут превысить 8%

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Ставки по ипотеке в 2021 году могут превысить 8%, заявил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Он подчеркнул, что выход ставки по ипотеке за показатели нацпроекта "Жилье и городская среда" обусловлен тем, что предыдущий прогноз не предусматривал той ключевой ставки, которая есть сейчас или будет в ближайшее время.

Стасишин добавил, что от уровня ипотечных ставок зависит объем продаж новостроек и состояние рынка жилищного строительства.

"Минстрой не знает, как увеличить доходы населения, и, наверное, не должен знать. Но без достижения этого будет сложно улучшить качество жизни населения. По-настоящему хорошее дешевым быть не может, а плохое мы строить не позволим", – цитирует замминистра РИА Новости.

Ранее эксперты рассказали, как изменятся цены на квартиры в ноябре. Специалисты спрогнозировали стоимость квартир в новостройках, вторичного жилья и загородной недвижимости.

