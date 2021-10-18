Эксперты рассказали, как изменятся цены на квартиры в ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Цены на квартиры в новостройках продолжат расти в ноябре, так как спрос на них остается высоким. Покупателей также привлекает и ключевая ставка ЦБ, сообщает Life.ru.

Руководитель аналитического центра "Инком-недвижимость" Дмитрий Таганов рассказал, что рынок не успокоится, пока не прибавит 10% к средней стоимости метра.

Однако шеф-аналитик компании "Телетрейд" Петр Пушкарев считает, что в период новогодних скидок возможна короткая передышка, перед которой будет очередная волна подорожания.

"Это связано и с растущим инвестиционным спросом, и с повышением цен на стройматериалы. Быстрее всего дорожать могут и дальше самые высоколиквидные квартиры-двушки в новостройках с хорошей инфраструктурой. Но и элитные апартаменты, и вторичка отстают не так сильно", – рассказал Пушкарев.

При этом директор по продажам агентства "НДВ – супермаркет недвижимости" Татьяна Подкидышева считает, что цены на новостройки расти уже не будут. По ее словам, застройщики, которые постепенно повышали стоимость своих объектов, оставят цены на прежнем уровне. Некрупные же застройщики могут и вовсе предоставлять скидку до 10%.

"Ожидать в ноябре обвала цен на жилье не стоит. Как и резкого роста. Застройщики постараются сохранить действующие расценки, но у них будут дополнительные механизмы для привлечения покупателей. Например, скидки, возможность взять ипотеку без первоначального взноса или с субсидированной ставкой, получить отсрочку по выплате первоначального взноса", – отметила Подкидышева.

По мнению ведущего эксперта компании BuyBuyHouse Марины Лашкевич, в регионах возможно снижение цен на недвижимость уже в ноябре. Она считает, что новостройки упадут в цене на 5–7%, а вторичка – еще больше.

Лашкевич рассказала, что владельцы квартир не хотят снижать цену, а покупатели ждут увеличения лимита по льготной ипотеке и снижения стоимости жилья. Из-за этого количество сделок в банках сейчас ощутимо упало, а рынок находится в стадии стабилизации.

Старший аналитик компании Esperio Антон Быков подчеркнул, что покупатель уже исчерпал свои финансовые возможности и считает цены завышенными. При этом стоимость квартир в панельных домах и с одной комнатой еще может подрасти, а другие сегменты покажут либо минимальный рост, либо снижение.

На рынке недвижимость ноябрь считается высоким сезоном. В этот месяц цены набирают обороты, а с середины декабря по середину января наступает затишье. К февралю снова начинается подъем цен, который продолжается до лета.

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников добавил, что в период коронавируса люди покупали все. При этом по хорошим ценам продавались даже те объекты, на которые раньше не было серьезного спроса.

"Сейчас ситуация совсем иная. Покупатели стали выбирать, среднее время подбора объекта увеличилось примерно на одну-две недели. А продавцы готовы к дисконту в пределах 3–5%. Цены, которые мы видим сейчас на рынке, в большинстве своём завышены, но, если приходит реальный покупатель, продавец готов к дисконту. Это первый признак того, что ситуация меняется и рынок продавца снова становится рынком покупателя", – подчеркнул Гусятников.

Директор департамента вторичного рынка "Инком-недвижимости" Сергей Шлома объяснил, что рост цен на недвижимость не является следствием увеличения доходов населения. По его словам, увеличение стоимости жилья спровоцировала льготная ипотека. После того как ЦБ увеличит ставку, возможно снижение спроса на жилье.

"Однако процесс коррекции цен на вторичном рынке медленный и постепенный. Есть правило: скорость роста цены вторичного жилья в десять раз превышает темпы снижения, то есть стоимость может подняться за четыре месяца и снижаться в течение четырех лет", – добавил Шлома.

Руководитель отдела городской недвижимости агентства "НДВ – супермаркет недвижимости" Елена Мищенко же считает, что средняя стоимость квартиры в Москве будет постепенно расти.

По данным директора департамента аренды квартир "Инком-недвижимости" Оксаны Поляковой, спад активности наблюдается и на московском рынке аренды. По ее словам, в сентябре спрос был на 30% выше, чем в том же месяце прошлого года. Арендаторов было на 17% больше сдаваемых квартир, а наймодатели повышали ставки на 7–10%.

Полякова считает, что в ноябре спрос и цены вернутся на свои места и станут такими же, как год назад.

Владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский рассказал, что цены на малоэтажные дома стабилизировались. По его словам, стоимость стройматериалов, а следовательно и квартир, останется на прежнем уровне, если не будет новых коронавирусных ограничений.

Ранее эксперт рассказал, какие районы Москвы имеют самые завышенные цены на жилье. Сильнее всего цены на вторичное жилье в Москве завышены около станции метро "Тульская", Ломоносовского проспекта, в районах Строгино, Крылатское и Пресненский.

