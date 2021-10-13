Ежемесячные платежи россиян по ипотеке выросли на 14% – СМИ

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Участники рынка недвижимости зафиксировали в России рост среднего размера ежемесячного платежа по ипотеке. Об этом сообщает газета "Известия".

Так, заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова рассказала, что за год средний платеж вырос на 14% и составил 18,8 тысячи рублей.

Она также добавила, что на 16% увеличилась средняя сумма кредитов – до 2,9 миллиона рублей, а их сроки – на 10%. Решетникова указала, что в прошлом году средний срок кредитования составлял 18 лет, в текущем году он превышает 20-летний рубеж.

"Доходы большей части заемщиков за этот период не показали такой динамики роста, а значит, долговая нагрузка стала более ощутимой, ограничив наличие свободных денежных средств для досрочного погашения кредитов. Люди стали на 15% реже закрывать ипотеку досрочно", – сказала Решетникова.

В свою очередь, в пресс-службе Райффайзенбанка объяснили, что такая тенденция связана с подорожанием жилья. При этом минимальный первый взнос как был, так и остался на уровне 15–20%.

В то же время рост цен на рынке первичной жилой недвижимости составил 20–40%. Об этом рассказал заместитель генерального директора "ПроГород" группы ВЭБ.РФ Алексей Ионов.

С 1 октября Сбербанк поднял ставки по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройке и вторичном рынке. Таким образом, стоимость ипотеки на покупку квартиры в новостройке увеличилась на 0,4 процентного пункта и составила 8,4% годовых.

Минимальная ставка, доступная молодым семьям для приобретения жилья на вторичном рынке, выросла с 7,7 до 8,1%. Для остальных заемщиков базовая ставка увеличилась с 8,1 до 8,5%. Оформить рефинансирование ипотеки другого банка теперь можно будет под 8,2% годовых, ранее этот показатель составлял 7,9%.