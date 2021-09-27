Россиянам рассказали, в каком случае можно лишиться жилья из-за долгов по ипотеке

11:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Если человек три месяца подряд не вносит платежи по ипотеке, то банк может начать судебную процедуру по взысканию долгов, рассказал главный эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко РИА Недвижимость.
В Сбербанке же отметили, что для взыскания сумма неисполненного обязательства должна составлять свыше 5% от размера оценки квартиры.
"Весь процесс работы с долгом делится на несколько этапов: досудебный, судебный и этап исполнительного производства. На последнем этапе Федеральная служба судебных приставов организует торги. Если имущество на торгах не реализовано, кредитор вынужден принимать его на баланс для минимизации убытков и заниматься его реализацией. Для этой цели банки создают свои площадки, где также представлено залоговое имущество", – отметили в Сбербанке.
Гордейко добавил, что в среднем проблемный актив реализуется через суд за 9–12 месяцев.
"При идеальном раскладе срок сокращается до шести месяцев. Чтобы не платить лишние проценты, банки и клиенты готовы решать вопрос в досудебном порядке", – отметил эксперт.
Гордейко советует заемщикам сразу сообщать банку об отсутствии возможности дальше выплачивать кредит. В этом случае, отметил специалист, кредитор может предложить программы реструктуризации, ипотечных каникул или рефинансирования.
Ранее эксперт назвала главные риски покупки квартиры по переуступке прав. По словам адвоката, до момента окончательной постройки дома и сдачи его в эксплуатацию квартиры как таковой нет.
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