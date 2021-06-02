Эксперт назвала главные риски покупки квартиры по переуступке прав

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Адвокат Ольга Сулим рассказала об опасностях приобретения жилья по переуступке прав. По словам эксперта, до момента окончательной постройки дома и сдачи его в эксплуатацию квартиры как таковой нет. Об этом сообщает News.ru.

Переуступкой прав или договором цессии называется покупка жилья в здании, которое находится в стадии строительства. Специалист отметила, что купить квартиру в новостройке можно не только у застройщика, но и у частных инвесторов, юрлиц и паевых фондов.

Главным минусом такой сделки является то, что покупатель приобретает не только права, но и обязанности по договорам участия в долевом строительстве. Если у предыдущего владельца были долги или обязательства, они автоматически переходят к новому владельцу.

Сулим отметила, что покупать недвижимость по переуступке можно только у проверенного застройщика, чтобы быть уверенным в сроках сдачи квартир и их качестве. В противном случае, по ее словам, покупатель может лишиться и квартиры, и денег.

Эксперт подчеркнула, что в случае покупки жилья по договору переуступки предъявлять претензии будет некому. В связи с этим она посоветовала внимательно изучить все документы и убедиться в добросовестности застройщика и инвестора.

Ранее управляющий директор компании "Метриум" Надежда Коркка назвала признаки хозяев, у которых опасно покупать недвижимость.

По ее словам, стоит отказаться от сделки с опекунами или родственниками психически нездоровых собственников. В день заключения сделки они могут сообщить об ухудшении самочувствия собственников. Затем может выясниться, что владельцы вовсе не хотели продавать жилье, поэтому соглашение признается недействительным.