Эксперт назвала главные риски покупки квартиры по переуступке прав

10:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Адвокат Ольга Сулим рассказала об опасностях приобретения жилья по переуступке прав. По словам эксперта, до момента окончательной постройки дома и сдачи его в эксплуатацию квартиры как таковой нет. Об этом сообщает News.ru.
Переуступкой прав или договором цессии называется покупка жилья в здании, которое находится в стадии строительства. Специалист отметила, что купить квартиру в новостройке можно не только у застройщика, но и у частных инвесторов, юрлиц и паевых фондов.
Главным минусом такой сделки является то, что покупатель приобретает не только права, но и обязанности по договорам участия в долевом строительстве. Если у предыдущего владельца были долги или обязательства, они автоматически переходят к новому владельцу.
Сулим отметила, что покупать недвижимость по переуступке можно только у проверенного застройщика, чтобы быть уверенным в сроках сдачи квартир и их качестве. В противном случае, по ее словам, покупатель может лишиться и квартиры, и денег.
Эксперт подчеркнула, что в случае покупки жилья по договору переуступки предъявлять претензии будет некому. В связи с этим она посоветовала внимательно изучить все документы и убедиться в добросовестности застройщика и инвестора.
Ранее управляющий директор компании "Метриум" Надежда Коркка назвала признаки хозяев, у которых опасно покупать недвижимость.
По ее словам, стоит отказаться от сделки с опекунами или родственниками психически нездоровых собственников. В день заключения сделки они могут сообщить об ухудшении самочувствия собственников. Затем может выясниться, что владельцы вовсе не хотели продавать жилье, поэтому соглашение признается недействительным.
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