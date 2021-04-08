Риелтор назвала признаки хозяев, у которых опасно покупать жилье

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Управляющий директор компании "Метриум" Надежда Коркка назвала признаки хозяев, у которых опасно покупать недвижимость.

По ее словам, стоит отказаться от сделки с опекунами или родственниками психически нездоровых собственников. В день заключения сделки они могут сообщить об ухудшении самочувствия собственников. Затем может выясниться, что владельцы вовсе не хотели продавать жилье, поэтому соглашение признается недействительным.

Эксперт отметила, что также может быть опасно заключать сделку с наследниками недвижимости.

"Несмотря на то, что наследство по завещанию имеет приоритет перед таковым по закону, есть круг лиц, которым все равно полагается доля. К ним относятся нетрудоспособные граждане, которые находились на иждивении наследодателя", – рассказала Коркка агентству "Прайм".

По ее словам, нежелательно заключать сделку с собственниками, которые воспользовались материнским капиталом, а также с ранее приватизированным жильем. В этих случаях в любой момент могут всплыть подводные камни, которые нельзя предугадать заранее.

Риелтор подчеркнула, что необходимо обратить внимание и личность собственника, – если элитную квартиру продает человек неопрятной внешности с явными финансовыми трудностями, это повод насторожиться.

Стоит воздержаться и от покупки квартиры по доверенности, если выйти на связь с владельцем не получается, заключила Коркка.

Ранее россиянам рассказали, как не столкнуться с мошенниками при покупке жилья. Первым признаком мошенничества считается серьезно заниженная стоимость квартиры, если сравнивать с рыночными ценами. По словам экспертов, недвижимость – это достаточно ликвидный товар, а потому никто не станет снижать ценник без обоснованных мотивов.

Специалисты подчеркнули, что для обмана покупателя на полную стоимость квартиры аферисту надо подделать все документы, а также найти нотариуса, не замечающего серой схемы. Отмечается, что поэтому чаще обманывают покупателей на аванс.

