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На Земле началась сильная магнитная буря уровня G3, означающего "сильно" по шкале мониторинга из пяти показателей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Уровень G3 предполагает возникновение проблем в энергетических системах, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах и "закипания" масляных трансформаторов.

Кроме того, в спутниковой и низкочастотной радионавигации могут быть перебои, в высокочастотной радиосвязи – нарушения. При этом в средних широтах можно будет наблюдать полярные сияния.

Всего за последние две недели на Солнце произошло десять вспышек класса X и большое количество вспышек класса М. Некоторые из них сопровождались выбросами солнечной плазмы.

По словам ученых из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН, вспышки на Солнце могут становиться причиной магнитных бурь на Земле. Они, в свою очередь, ведут к сбоям в работе энергосистем, а также оказывают влияние на пути миграций птиц и животных. Тем не менее, когда вспышка происходит на большом расстоянии от линии Солнце – Земля, она не приводит к каким-либо изменениям на нашей планете.