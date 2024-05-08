Ученые сообщили о сильной вспышке на Солнце утром 8 мая

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Ранним утром 8 мая на Солнце произошла вспышка, которую отнесли к классу X. Об этом рассказали ученые из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

На сайте лаборатории был опубликован график, в соответствии с данными которого 8 мая ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце. Ее балл оказался равен Х 1.0, длительность составила 15 минут – с 04:33 до 04:48 по московскому времени. Своего максимума она достигла в 04:41. Однако магнитная буря, которая могла последовать за ней, к настоящему моменту не прогнозируется.

Ученые отметили, что вспышки на Солнце могут становиться причиной магнитных бурь на Земле. Они, в свою очередь, ведут к сбоям в работе энергосистем, а также оказывают влияние на пути миграций птиц и животных. Тем не менее, когда вспышка происходит на большом расстоянии от линии Солнце – Земля, она не приводит к каким-либо изменениям на нашей планете.

Также уточняется, что солнечные вспышки на основании мощности их рентгеновского излучения разделяются на пять классов: A, B, C, M и X. По данным ученых, увеличение их частоты и рост мощности служат подтверждением постепенного приближения Солнца к пику активности. В соответствии с прогнозами экспертов, он может наступить уже в середине 2024 года. Однако ряд специалистов утверждает, что это произойдет только в 2025 году.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, что 6 мая в 04:18 по московскому времени на Земле началась геомагнитная буря класса G1–G2. Ее интенсивность варьировалась от слабой до средней. Она продолжалась до вечера того же дня.