Геомагнитная буря началась на Земле

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Геомагнитная буря интенсивностью от слабой до средней класса G1–G2 началась в 04:18 по московскому времени. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По данным портала "Метеовести", буря продлится минимум до 15–16 часов понедельника, 6 мая. Специалисты указали, что первые массы солнечного вещества, выброшенные одной из вспышек уровня X 3 мая, добрались до Земли только ночью понедельника, 6 мая.

При этом высокая активность на Солнце сохраняется, так как за первые 6 часов там выявили 5 вспышек, одна из которых – среднего уровня.

"По информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, полная энергия, высвобожденная Солнце в форме взрывов, находится на одном из максимальных уровней за последние годы, а частота вспышек в сочетании с их мощностью выглядит крупнейшей как минимум за 5–6 лет", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 9 часов утра 5 мая на Солнце зафиксировали вспышку самого высокого класса. Позднее, ближе к 15 часам по московскому времени, выявили еще одну аналогичную вспышку. Однако ученые почти полностью исключили выброс веществ в сторону Земли.

