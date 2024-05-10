Посольство РФ направит протест ФРГ в связи с нападением на бывшее генконсульство

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Посольство РФ предъявит ФРГ протест в связи с нападением на здание бывшего генконсульства в Лейпциге, которое произошло в четверг, 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на диппредставительство.

"Попытку захвата принадлежащего России объекта недвижимости и организацию антироссийской акции в священный для всех россиян День Победы в Великой Отечественной войне рассматриваем в качестве возмутительной провокации", – отмечается в заявлении.

Посольство выразило сожаление по поводу того, что значительные силы полиции Германии в тот день были направлены на изъятие символов Победы у людей, которые пришли почтить память павших в борьбе за освобождение ФРГ и Европы от нацизма.

Как сообщили в ведомстве, около 16:00 по местному времени (17:00 по московскому) на комплекс бывшего генконсульства РФ напала группа неизвестных. Они развернули плакаты с антироссийским содержанием и заявили о намерении отчуждения недвижимости страны.

Находившиеся в здании сотрудники посольства изъяли антироссийские плакаты и вызвали полицию. Прибывшие правоохранительные органы задержали нарушителей.

Полиция Лейпцига уточнила, что против 6 подозреваемых возбудили дело.

Ранее в Хельсинки осквернили памятник советским военным. Информацию о произошедшем посольство получило утром 9 мая. Памятник облили красной краской. Благодаря помощи неравнодушных соотечественников с памятника удалось стереть наиболее заметные следы краски. Вопрос восстановления мемориала будет решаться с финской стороной, сообщили в российском посольстве.

