Посольство РФ: неизвестные облили краской памятник советским военным в Хельсинки

09 мая, 21:53Происшествия
Фото: телеграм-канал Readovka
В Хельсинки осквернили памятник советским военным. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Финляндии.
Информацию о произошедшем посольство получило утром 9 мая. Памятник облили красной краской.
"Незамедлительно вызвали на место инцидента полицию. Правоохранители зафиксировали причиненный ущерб, приступили к необходимым следственным действиям", – говорится в сообщении.
Благодаря помощи неравнодушных соотечественников с памятника удалось стереть наиболее заметные следы краски. Вопрос восстановления мемориала будет решаться с финской стороной.
Ранее в Ереване осквернили памятник детям блокадного Ленинграда. Свои действия мужчина снимал на видео, которое позже распространилось в социальных сетях. Свои действия он объяснил тем, что якобы "нет никаких документаций о блокаде Ленинграда".
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