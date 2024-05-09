Посольство РФ: неизвестные облили краской памятник советским военным в Хельсинки

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В Хельсинки осквернили памятник советским военным. Об этом РИА Новости сообщили в посольстве РФ в Финляндии.

Информацию о произошедшем посольство получило утром 9 мая. Памятник облили красной краской.

"Незамедлительно вызвали на место инцидента полицию. Правоохранители зафиксировали причиненный ущерб, приступили к необходимым следственным действиям", – говорится в сообщении.

Благодаря помощи неравнодушных соотечественников с памятника удалось стереть наиболее заметные следы краски. Вопрос восстановления мемориала будет решаться с финской стороной.

Ранее в Ереване осквернили памятник детям блокадного Ленинграда. Свои действия мужчина снимал на видео, которое позже распространилось в социальных сетях. Свои действия он объяснил тем, что якобы "нет никаких документаций о блокаде Ленинграда".

