Бастрыкин поручил возбудить дело за осквернение могилы советского солдата в Молдавии

Фото: телеграм-канал "Солдат Победы"

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения могилы советского солдата в Молдавии, сообщает пресс-служба ведомства.

Также он поручил во взаимодействии с МИД России установить все обстоятельства произошедшего.

Накануне вандалы разрушили обелиск на могиле участника Великой Отечественной войны Андрея Колбинского, расположенном на мемориале воинской славы "Вечность" в Кишиневе. Гранитную плиту, установленную сослуживцами погибшего офицера, сорвали с постамента.

Ранее Бастрыкин поручил провести проверку по факту сноса памятника советским солдатам в Молдавии. Памятник погибшим в борьбе с фашизмом советским воинам был демонтирован с братской могилы в селе Старые Биличены Сынжерейского района в Молдавии.

До этого Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело из-за того, что футбольные фанаты осквернили памятник Советской армии в Болгарии. По информации Болгарского национального радио, активисты сделали это ради того, чтобы помешать демонтажу памятника.