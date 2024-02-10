СК РФ проведет проверку после сноса памятника советским солдатам в Молдавии

Фото: Следственный комитет РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту сноса памятника советским солдатам в Молдавии. Об этом сообщает на сайте СК РФ.

"Председатель Следственного комитета России Бастрыкин поручил Главному следственному управлению запросить в МИД России всю необходимую информацию и в рамках процессуальной проверки дать правовую оценку указанному факту", – указано в сообщении.

Памятник погибшим в борьбе с фашизмом советским воинам был демонтирован с братской могилы в селе Старые Биличены Сынжерейского района в Молдавии.

Ранее Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело из-за того, что футбольные фанаты осквернили памятник Советской армии в Болгарии. По информации Болгарского национального радио, активисты сделали это ради того, чтобы помешать демонтажу памятника.

До этого вандалы в Таллине осквернили советский мемориальный комплекс на холме Маарьямяэ. На одной из скульптурных композиций мемориала, которая называется "Гибнущие чайки", появились надписи "Слава Украине".