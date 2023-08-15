В Мордовии осудили подростка из-за оголенных снимков у Вечного огня

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В Мордовии суд вынес решение по делу 17-летнего подростка из подмосковного Реутова, которого подозревали в реабилитации нацизма. Об этом сообщили на сайте суда.

Инцидент случился летом 2022 года. Парень приехал погостить в Зубову Поляну к своим близким родственникам, где встретился с двумя местными школьниками в возрасте 14 и 15 лет. Молодые люди решили посидеть вечером у Вечного огня.

После этого один из подозреваемых предложил знакомым сделать фото у монумента воинской славы со спущенными штанами. Кадры с этим происшествием быстро распространились по соцсетям, поэтому их увидели не только местные жители, но и сотрудники полиции. Спустя время полицейские задержали подростка и предъявили ему обвинение по статье "Реабилитация нацизма".

В результате Верховный суд республики признал его виновным и назначил ему наказание в виде 1 года ограничения свободы. С этого момента подсудимому нельзя выходить из квартиры ночью, а также менять место жительства и уезжать из города без соответствующего разрешения.

Ранее Следственный комитет по Ульяновской области завел уголовное дело на мужчину, который надругался над Кораном. До этого в Сети опубликовали видео, на котором он растоптал священную книгу, облил ее алкоголем, а после выкинул в реку. Гражданина 1995 года рождения подозревают в совершении преступлений по статьям о хулиганстве и публичных действиях, выражающих неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

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