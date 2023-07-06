СК возбудил дело после осквернения Корана в Ульяновске

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Ульяновской области возбудило уголовное дело в отношении мужчины, который надругался над Кораном. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление ведомства.

Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина растоптал священную книгу мусульман, облил ее алкогольным напитком, а затем выбросил в реку. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских назвал произошедшее "омерзительным преступлением".

"В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту оскорбления религиозных чувств верующих", – говорится в сообщении СК.

Гражданина подозревают в совершении преступлений по статьям о хулиганстве и публичных действиях, выражающих неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

Как сообщалось ранее, мужчина, осквернивший Коран на видео, оказался уроженцем Египта 1995 года рождения. Задержанный не имел российского гражданства. Установить личность подозреваемого удалось сотрудникам спецслужб.



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