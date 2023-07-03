Папа Римский заявил, что возмущен сожжением Корана в Стокгольме

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Папа Римский Франциск заявил, что его возмутила акция с сожжением Корана в Стокгольме. Об этом он рассказал в интервью эмиратской газете Al Ittihad.

"Я возмущен, я испытываю отвращение к подобным действиям", – сказал он.

Понтифик подчеркнул, что из уважения к верующим необходимо относиться с почтением к любой книге, которая считается священной. По его словам, свобода слова никогда не должна использоваться в качестве предлога для оскорбления других людей.

Акцию сожжения Корана провел 28 июня на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика. Свои действия он объяснил стремлением запретить священную книгу в Швеции. При этом в этот день проходил исламский праздник Курбан-байрам.

Полиция Стокгольма не препятствовала акции, так как по решению суда подобные демонстрации были разрешены.



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