Полиция разрешила проведение акции с сожжением Корана у мечети в Стокгольме

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Полиция Стокгольма не будет препятствовать новой акции с cожжением Корана, которую планируют провести рядом с мечетью. Об этом информирует Sveriges Radio.

Еще весной правоохранители отказали демонстрантам в этом, однако позже суд, в который обратились организаторы акции, признал решение стражей порядка ошибочным. Полицейские объясняют свое разрешение действием суда. В решении инстанции говорится, что для отказа в проведении общественного собрания следует рассмотреть четкую связь с опасениями в связи с нарушением порядка и безопасности.

В феврале к правоохранителям обратились организаторы двух акций, во время которых планировалось устроить сожжение Корана перед посольствами Турции и Ирака в Стокгольме. По рекомендации Полиции безопасности Швеции полицейское управление не дало организаторам разрешение. Причина заключалась в том, что до этого подобные действия стали причиной угроз в адрес государства.

При этом, уточнили правоохранители, такие демонстрации значительно повысят риск терактов. Подобное решение было раскритиковано со стороны некоторых юристов. Они заявили, что закон не дает полиции права на такие действия. Уже в начале июня Административный суд второй инстанции после изучения этих решений сообщил, что у полиции не было никакого основания для отказа.

21 января лидер шведской правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан сжег Коран перед посольством Турции в Стокгольме. Акция была проведена, по его словам, с целью критики в отношении НАТО, Анкары и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Палудан также показал карикатуру на пророка Мухаммеда. Ситуация спровоцировала резонансный скандал между Турцией и Швецией.

Генпрокуратура Анкары начала расследование по делу об уничтожении Корана