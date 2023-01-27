Сжегший Коран радикал пригрозил Эрдогану новыми провокациями из-за Швеции и НАТО

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Лидер ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан, сжегший Коран у турецкого посольства в Стокгольме, пригрозил Реджепу Тайипу Эрдогану продолжать свои акции, сообщает "Газета.ру".

Он пообещал, что будет сжигать Священное Писание перед посольством Турции в Копенгагене каждую пятницу, пока Швеция не вступит в НАТО. Также Палудан признался, что собирается сжечь три Корана в мечети, у российского и турецкого дипведомств в Копенгагене. Он подчеркнул, что эти акции не будут последними. По его словам, виноват в этом президент Турции.

"Теперь, когда он не хочет пускать Швецию в НАТО, я должен учить его свободе слова, пока он этого не сделает", – объяснил политик свои действия.

21 января перед посольством Турции в Стокгольме Расмус Палудан провел акцию с сожжением Корана. В своей речи он также раскритиковал НАТО, Анкару и турецкого лидера.

После по требованию Турции были приостановлены переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Эрдоган заявил, что Швеция может не рассчитывать на то, что Турция поддержит ее заявку на вступление в НАТО после акции с сожжением Корана в Стокгольме.

В МИД Турции отметили, что данная акция показывает уровень исламофобии, расизма и дискриминации в Европе. В ведомстве также обвинили Швецию в нарушении обязательств по процессу членства в НАТО.

В свою очередь, глава финского МИД Пекка Хаависто отметил, что переговоры трех государств нуждаются в паузе. Он также допустил возможность продолжения процедуры вступления в НАТО без Швеции.

Переговоры по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО отложили по запросу Турции

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