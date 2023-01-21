МИД Турции обвинил Швецию в нарушении обязательств по членству в НАТО

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Министерство иностранных дел Турции обвинило Швецию в нарушении обязательств по процессу членства в НАТО, сообщает РИА Новости.

В турецком МИД отреагировали на акцию с сожжением Корана в Стокгольме. В ведомстве указали на то, что акция демонстрирует уровень исламофобии, расизма и дискриминации в Европе.

"Мы самым решительным образом осуждаем разрешение на проведение пропагандистской демонстрации группами, связанными с террористической организацией РПК (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции), в центре Стокгольма, столицы Швеции, сразу после того, как сегодня было разрешено подлое нападение на нашу священную книгу, священный Коран", – заявили в МИД Турции.

По оценкам дипломатов, произошедшее является нарушением обязательства трехстороннего меморандума, согласно которому Швеция должна была предотвращать пропаганду террористических организаций.

Ранее в Стокгольме прошла акция сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Участники митинга продемонстрировали оскорбительные жесты и высказывания против турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В октябре 2022 года турецкий лидер рассказал, при каком условии его страна может не одобрить вступление Швеции и Финляндии в НАТО. По словам Эрдогана, власти этих стран должны предварительно объявить террористическими курдские организации, а также выдать Анкаре ряд разыскиваемых лиц.

29 июня члены НАТО в ходе саммита в Мадриде приняли решение пригласить Швецию и Финляндию в Североатлантический альянс. 4 июля были завершены соответствующие переговоры.

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