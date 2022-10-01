Эрдоган объяснил, при каком условии Турция не одобрит вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, при каком условии его страна может не одобрить вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

"До тех пор пока обещания, данные нашей стране, не будут выполнены, мы будем придерживаться нашей принципиальной и решительной позиции по вопросу [членства Швеции и Финляндии в НАТО]", – заявил турецкий лидер.

Обозначенные государства подали заявки на вступление в ряды Североатлантического альянса еще 8 мая, однако Турция заблокировала этот процесс. Власти страны потребовали от Швеции и Финляндии объявить террористическими курдские организации, а также выдать Анкаре ряд разыскиваемых лиц.

29 июня члены НАТО в ходе саммита в Мадриде приняли решение пригласить Швецию и Финляндию в Североатлантический альянс. 4 июля были завершены соответствующие переговоры, в ходе которых Стокгольм и Хельсинки формально подтвердили свое намерение соблюдать соответствующие политические, юридические и военные обязательства.

Кроме того, по словам Эрдогана, Швеция обещала выдать более 70 лиц, причастных к террористической деятельности.

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