Швеция и Финляндия формально подтвердили намерение вступить в НАТО

Фото: depositphotos/Ale_Mi

Швеция и Финляндия формально подтвердили свое намерение вступить в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе Североатлантического альянса сообщили, что названные государства завершили переговоры о вступлении в понедельник, 4 июля.

"Обе страны формально подтвердили, что готовы и намерены соблюдать политические, юридические и военные обязательства члена НАТО", – указано в публикации.

29 июня члены НАТО в ходе саммита в Мадриде приняли решение пригласить Швецию и Финляндию в Альянс. Согласно процедуре, сначала будет подписан протокол о вступлении, за которым последует ратификация на уровне национальных парламентов.

Позднее Владимир Путин, комментируя данное решение государств, заявил, что Россия не обеспокоена возможным вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, но зеркально ответит на размещение военной инфраструктуры Альянса в этих странах.

