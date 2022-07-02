Байден направил в Конгресс письма о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

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Президент США Джо Байден направил в комитеты Конгресса письма о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Конгресс, согласно процедуре, должен ратифицировать решение о приеме в Альянс новых членов.

29 июня члены НАТО в ходе саммита в Мадриде приняли решение пригласить Швецию и Финляндию вступить в Альянс. Уточнялось, что они подпишут протокол о вступлении, а затем его ратифицируют парламенты 30 стран.

Позднее Владимир Путин, комментируя данное решение государств, заявил, что Россия не обеспокоена возможным вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, но зеркально ответит на размещение военной инфраструктуры Альянса в этих странах.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

