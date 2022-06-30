Путин: РФ зеркально ответит на размещение военной инфраструктуры НАТО в Швеции и Финляндии

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Россия не обеспокоена возможным вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, но зеркально ответит на размещение военной инфраструктуры альянса в этих странах, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это же очевидные вещи. Они что, этого не понимают? Все было у нас хорошо, ну, теперь будут какие-то напряжения, это очевидно, безусловно, без этого невозможно. Повторяю, если будут создаваться угрозы", – сказал российский лидер.
В завершение визита в Туркмению президент РФ провел встречу с сопровождающим его пулом журналистов. В Ашхабаде российский лидер принял участие в Каспийском саммите и провел несколько двусторонних встреч.
Ранее лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде одобрили новую Стратегическую концепцию Альянса до 2030 года, в соответствии с которой Россия признается самой значительной и прямой угрозой безопасности его участников.
Отмечается, что НАТО не нацелена на конфронтацию с РФ и не представляет для нее угрозы. При этом в концепции указывается, что Альянс продолжит сплоченно реагировать на "российские угрозы и враждебные действия".
До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в 2023 году военный блок планирует приступить к реализации плана по масштабному усилению готовности сил Альянса в Европе. По его словам, силы НАТО будут сконцентрированы для обороны восточных территорий Альянса. Он уточнил, что их подготовку и финансирование обеспечат разные государства.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Страны – члены НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию в свой состав
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