Путин: РФ зеркально ответит на размещение военной инфраструктуры НАТО в Швеции и Финляндии

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Россия не обеспокоена возможным вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, но зеркально ответит на размещение военной инфраструктуры альянса в этих странах, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это же очевидные вещи. Они что, этого не понимают? Все было у нас хорошо, ну, теперь будут какие-то напряжения, это очевидно, безусловно, без этого невозможно. Повторяю, если будут создаваться угрозы", – сказал российский лидер.

В завершение визита в Туркмению президент РФ провел встречу с сопровождающим его пулом журналистов. В Ашхабаде российский лидер принял участие в Каспийском саммите и провел несколько двусторонних встреч.

Ранее лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде одобрили новую Стратегическую концепцию Альянса до 2030 года, в соответствии с которой Россия признается самой значительной и прямой угрозой безопасности его участников.

Отмечается, что НАТО не нацелена на конфронтацию с РФ и не представляет для нее угрозы. При этом в концепции указывается, что Альянс продолжит сплоченно реагировать на "российские угрозы и враждебные действия".

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в 2023 году военный блок планирует приступить к реализации плана по масштабному усилению готовности сил Альянса в Европе. По его словам, силы НАТО будут сконцентрированы для обороны восточных территорий Альянса. Он уточнил, что их подготовку и финансирование обеспечат разные государства.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

