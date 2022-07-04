Володин заявил, что размещение баз НАТО в Швеции и Финляндии не защитит их жителей

Фото: AP Photo/Vadim Ghirda

Размещение баз НАТО в Финляндии и Швеции только поставит под удар жителей этих стран, но никак не защитит их, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам политика, удары при начале боевых действий будут нанесены в первую очередь по военной инфраструктуре противника.

29 июня члены НАТО в ходе саммита в Мадриде приняли решение пригласить Швецию и Финляндию вступить в Альянс. Уточнялось, что они подпишут протокол о вступлении, а затем его ратифицируют парламенты 30 стран.

Позднее Владимир Путин, комментируя данное решение государств, заявил, что Россия не обеспокоена возможным вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, но зеркально ответит на размещение военной инфраструктуры Альянса в этих странах.

