Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

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Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, пишет AFP.

"Этот суверенный выбор Финляндии и Швеции позволит укрепить их безопасность перед лицом существующей угрозы в непосредственной близости от них и внесет значительный вклад в коллективную позицию и нашу европейскую безопасность, учитывая возможности этих двух партнеров", – заявили в администрации Макрона.

29 июня члены НАТО в ходе саммита в Мадриде приняли решение пригласить Швецию и Финляндию в Североатлантический альянс. 4 июля были завершены соответствующие переговоры, в ходе которых Стокгольм и Хельсинки формально подтвердили свое намерение соблюдать соответствующие политические, юридические и военные обязательства.

Спустя день в штаб-квартире НАТО в Брюсселе главы МИД Швеции и Финляндии Анн Линде и Пекка Хаависто подписали протоколы о вступлении своих государств в военный блок.

Позднее президент США Джо Байден призвал все страны-члены НАТО как можно скорее одобрить вступление в Альянс Финляндии и Швеции.