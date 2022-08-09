Байден призвал НАТО как можно скорее одобрить вступление Финляндии и Швеции в Альянс

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Президент США Джо Байден призвал все страны-члены НАТО как можно скорее одобрить вступление в Альянс Финляндии и Швеции. Об этом американский лидер заявил на церемонии подписания протоколов о ратификации вступления в НАТО двух стран.

За несколько минут до подписания документов Байден сказал, что США станут 23-й страной Альянса, одобрившей членство Финляндии и Швеции.

"Я призываю оставшихся союзников как можно скорее завершить процесс ратификации", – сказал он.

Для полной ратификации членства этих стран нужно одобрение соответствующих документов на национальном уровне со стороны всех 30 стран – членов Альянса.

Ранее Байден подписал документы о ратификации договоренностей по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. Американский лидер отметил, что этот шаг сделает Европу и весь мир более безопасным. По его словам, вместе с союзниками получится сформировать будущее, которое они хотят видеть. Байден отметил, что Россия надеялась на ослабление НАТО.

29 июня члены НАТО в ходе саммита в Мадриде приняли решение пригласить Швецию и Финляндию в Североатлантический альянс. 4 июля были завершены соответствующие переговоры, в ходе которых Стокгольм и Хельсинки формально подтвердили свое намерение соблюдать соответствующие политические, юридические и военные обязательства.

Спустя день в штаб-квартире НАТО в Брюсселе главы МИД Швеции и Финляндии Анн Линде и Пекка Хаависто подписали протоколы о вступлении своих государств в военный блок.

