Байден подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

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Президент США Джо Байден подписал документы о ратификации договоренностей по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. Торжественную церемонию подписания протоколов транслировал сайт Белого дома.

Американский лидер отметил, что этот шаг сделает Европу и весь мир более безопасным. По его словам, вместе с союзниками получится сформировать будущее, которое они хотят видеть.

Байден отметил, что Россия надеялась на ослабление НАТО.

"Они хотели увидеть "финляндизацию" НАТО, а вместо этого получили НАТО в Финляндии", – сказал Байден.

Для полной ратификации членства этих стран нужно одобрение соответствующих документов на национальном уровне со стороны всех стран – членов Альянса.

29 июня члены НАТО в ходе саммита в Мадриде приняли решение пригласить Швецию и Финляндию в Североатлантический альянс. 4 июля были завершены соответствующие переговоры, в ходе которых Стокгольм и Хельсинки формально подтвердили свое намерение соблюдать соответствующие политические, юридические и военные обязательства.

Спустя день в штаб-квартире НАТО в Брюсселе главы МИД Швеции и Финляндии Анн Линде и Пекка Хаависто подписали протоколы о вступлении своих государств в военный блок.

